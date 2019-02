Las buenas noticias al interior del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) no dejan de fluir y, tras su regreso a la televisión abierta, me enteré que acaban de formalizar un acuerdo de colaboración con la empresa tijuanense The Crash.

Esta promotora fronteriza ha hecho mucho ruido con interesantes carteles de talla internacional de este y del otro lado del charco, por lo que se auguran muy buenas batallas entre su roster y el de la empresa Seria y Estable.

Por el momento solo estarán luchando elementos del CMLL en la ciudad fronteriza para trabajar con ellos, pero es casi un hecho que el talento recurrente con The Crash también vendrá a visitar las Arenas del Consejo, que también tiene importantes alianzas con Ring of Honor (ROH) y New Japan Pro Wrestling (NJPW). No cabe duda que son tiempos de cambio.

Tan es así que la llegada de intrusos a la Arena México sigue latente y una muestra de ello fue la sorpresiva aparición que tuvo en el Monstruo de mil cabezas Sexy Dulce, quien tuvo la osadía de pararse junto al logo del CMLL que está en la pasarela de la Arena y hacer un video retando a Tiffany.

No sé si esto sea un preámbulo para anunciar la incorporación de la también boxeadora al roster de Las Amazonas del Ring, pero el reto ahí está y ya circula en las redes sociales. Ya veremos, dijo un ciego.

Por último, les cuento que la Triplemania XXVII ya tiene fecha y sede, y será el 3 de agosto cuando se lleve la magna función de la Tres Veces Estelar.

Su lucha estelar será Blue Demon Jr vs Dr. Wagner Jr, máscara contra cabellera, pues luego de Poker de Ases del año pasado, en el que se jugaron las capuchas Psycho Clown, Penta 0M, L.A. Park y El Hijo del Fantasma, no le podían bajar de nivel. Estaremos pendientes de esta rivalidad. Nos leemos en la próxima.