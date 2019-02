Por amar sin ley, el caso del asesino Diego Santoy

Esta semana me tocó ver el primer capítulo de lo que será el arranque de la segunda temporada de Por amar sin ley. Se hizo con mayor presupuesto, desplazamientos cinematográficos, alto porcentaje de locaciones, y por primera vez se contrató un director de fotografía para cuidar la calidad, así que seguro les irá muy bien. José Alberto Castro filma con excelente factura. Vendrán casos dramatizados, pero inspirados en anécdotas reales como la de Diego Santoy Riveroll, el novio regio que hirió a su novia y asesinó a sus dos hermanos menores de edad; o el caso de Benjamín Serment, el joven acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su padre, el cineasta León Serment, y de su madre. Además de diferentes casos legales que involucran a migrantes. Les adelanto que si la audiencia responde como se espera, la tercera temporada podría comenzar a grabarse en junio, y ya el elenco está atento al banderazo.

Quiere producir a Verónica Castro… ¿y Angélica Rivera?

En la charla con el productor José Alberto Castro, nos manifestó su deseo de volver a producir televisión en vivo, como en los tiempos de Mala noche… ¡No!, y ahora que Verónica Castro está de regreso en Televisa la idea se podría materializar; aunque no de forma diaria, sino semanal. También le pregunté si ahora que su exesposa Angélica Rivera ha anunciado que retomará su carrera le interesaría producirla, y reconoció que no tendría objeción, siempre y cuando sean los tiempos y el proyecto adecuado, ya que su relación es buena.

Por lo pronto, ya comenzó a preparar los libretos de El maleficio, el proyecto de Fábrica de Sueños que Televisa le ha encomendado. Pero aún no tiene protagonista, y tampoco fecha de arranque.

Que vienen cambios en Venga la alegría

Me cuentan que TV Azteca no está satisfecha con los números de audiencia de su programa matutino. Televisa los está aventajando 2 a 1, y ya en los pasillos se comenta que vienen cambios. Los nuevos conductores que arrancaron el año son buenos, pero no han logrado conectar con el equipo anterior y se nota en pantalla. Los matutinos requieren magia entre los conductores y buenos contenidos. Pero encontrar la dosis exacta no es fácil.

Notas y más notas…

Este fin de semana termina Amar a muerte, y aunque nadie quiere confirmarlo, les adelanto que sí habrá segunda temporada; y ya parte del elenco está firmado… Carla Estrada y su bioserie sobre Silvia Pinal ha registrado audiencias arriba de los 4 millones de espectadores. Ha sido una semana ganadora para la productora, que debió aguantar tempestades para ver su producción al aire. Cuentan que cuando en Televisa cancelaron la bioserie, todas las plantas que Carla tenía en su oficina se marchitaron (es real) tal vez por el estado de ánimo de su equipo en esos días. Pero ahora, seguro todo está floreciendo. Ojalá venga un proyecto inédito para la productora. Lo merece… Aquí termino, la próxima semana, más nombres…