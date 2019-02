Pedro Sola pagó por su error

GABRIEL CUEVAS

Uno de los videos más virales que existen en la historia de la televisión, es el famoso error de Pedro Sola, quien en un anuncio en vivo para el programa Ventaneando se confundió al dar la marca de la mayonesa Hellmanns, por el conocido aderezo de McCormik. Lo cierto es que Sola por esta situación se vio obligado a pagar el costo de la mención, la cual la estuvo liquidando en abonos pequeños.

“Bueno, yo pagué parte de la mención a consecuencia de un castigo y un escarmiento por andar desconcentrado dando menciones. Me cobraron como 75 mil pesos de los 300 mil que costaba esa mención; digamos que me hicieron un descuento y lo pagué en abonos de 5 mil quincenales. Pero mira, el que me haya equivocado con la mayonesa me ha permitido catapultarme al infinito, porque ahora resulta que los chiquillos que entran a las redes y ven ese video con mi cara de horror, porque nunca había pasado tanta vergüenza, me buscan y entran a mi canal de YouTube, donde ven el día que me entró una mosca a la boca, mi baile de 3 segundos y bueno, todos los memes que me han hecho. Digamos que fue muy favorable ese error en cuestión de popularidad”.

Lo cierto es que la popularidad del error de la mayonesa lo llevó por mucho tiempo a sentirse incómodo con la serie de comentarios que le desató a su persona la confusión de marcas.

“De repente me sacaba de onda que cuando iba por la calle, la gente en lugar de conocerme por Pedro Sola, decían: ‘Mira, ahí va el señor de la mayonesa’, obvio ese tipo de cosas me hacían sentirme muy avergonzado, porque me hacían recordar el día que pasé”, dijo.