José Julián está de vuelta

Luego de estar por más de dos décadas llevando la música vernácula por todo el mundo, José Julián, está de regreso con su disco número 12, Soy yo. Se trata de un álbum independiente en el que el cantante quiso darse el gusto de fusionar el mariachi con otros géneros, como el norteño y el cha cha cha.

En exclusiva para GRUPO CANTÓN, el cantante compartió el gusto que le dio grabar en León con su ingeniero y su mariachi de cabecera, Conquistadores de América.

“Estoy muy contento con el resultado, yo tenía muchas ganas de hacer un disco diferente, que sonara con mi mariachi, pero con un toque de otros ritmos; siento que es un disco divertido para bailar y disfrutar”, platicó.

El artista compartió que no ha dejado de trabajar un solo instante: “Gracias a Dios no he parado de estar de giras, próximamente voy a ir a EU y a Colombia”, concluyó el cantante.