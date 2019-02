Inventó Pemex el vandalismo en plataformas

La Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) encontró irregularidades en los reportes de Pemex Exploración y Producción (PEP), sobre actos vandálicos en plataformas petroleras.

Según la Auditoría 486-DE, Recuperación y puesta en marcha de las Plataformas de Producción y Perforación que fueron objeto de vandalismo, contenida en la tercera entrega de la ASF sobre la Cuenta Pública 2017, se explica que en el Sistema de rastreo de eventos y condiciones inseguras de PEP, se registraron 273 actos ocurridos en 94 plataformas.

El documento señala que se clasifican como robo de materiales, vandalismo, sabotaje e intrusión, de los cuales dos se calificaron como graves, 49 moderados y 222 menores.

Sin embargo, refiere que el sistema no cuenta con parámetros que justifiquen dichas calificaciones, ya que corresponden al criterio del personal que los registra, por lo que el 81.3 por ciento fueron calificados como menores.

POCAS DENUNCIAS

Respecto de las acciones jurídicas llevadas a cabo por PEP, de las 12 plataformas seleccionadas con 57 actos delictivos, la ASF señala que Pemex presentó sólo 12 denuncias de 23 casos, con un valor de 96.96 millones de pesos.

De ese total, en 12 casos el MP resolvió la ‘Determinación del Archivo Temporal’, debido a que los datos o indicios eran insuficientes para esclarecer los hechos, o no se contaba con pruebas que ayudaran en el avance de la investigación.

Asimismo, de cuatro casos dictó ‘Acuerdos de No Ejercicio de la Acción Penal’, por la falta de evidencias periciales, la no acreditación de la propiedad, y por la no identificación de individuos en conductas ilícitas.

Los 7 casos restantes siguen en proceso. La auditoría señala que de 34 casos no hay evidencia de ninguna acción legal realizada ante el MP por parte de Pemex.