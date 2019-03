El Partick Miller Fest un evento para el recuerdo

Luminarias del High Energy de los 80´s y 90´s se presentarán en el Palacio de los Deportes.

SALVADOR TREJO

Luego de más de tres décadas de imponer un estilo único en la música High Energy, el sonido Patrick Miller resonará de nueva cuenta en el domo de cobre del Palacio de los Deportes, en el evento denominado Patrick Miller Fest que cumplirá su cuarta edición.

Wally DJ de Patrick Miller, explicó a Grupo Cantón que este evento, que se celebrará el sábado 2 de marzo, será histórico por ser un espectáculo retro y por la cantidad de luminarias internacionales invitadas al festival.

“Tenemos como estelar a Cynthia Johnson, quien fue vocalista de Lipps Inc e hizo éxitos como Funky Town y Designer Music; mientras Vanelle hará la propio como voz de Karen Silver y Shezoray; al tiempo que Paul Parker hará gala de sus temas más conocidos en el género, lo mismo que Interactive, banda ícono del techno germano que interpretará éxitos como Who is Elvis y Michael Fortunati con rolas como Into the night y Give me up”, señaló Wally.

Agregó que esta es la cuarta edición del festival con el que año con año celebra la trayectoria de una de las instituciones de música disco y high energy más importante del país comandada por Roberto Devesa, DJ y Productor del concepto Patrick Miller.

“Aunque muchos no lo crean muchas de esas estrellas de talla internacional quieren venir a este festival, porque Patrick Miller es un referente de la música electrónica en México desde 1983 y a lo largo de más de tres décadas ha divertido ya a tres generaciones no sólo con el High Energy, sino con e Italo Disco, Eurotrash y New Beat, entre otros géneros musicales que cuentan con seguidores de todas las edades”, finalizó.

¿SABÍAS QUÉ?

Patrick Miller cuenta con una legión de seguidores autodenominados Los Patricios que conforman abuelos, padres e hijos