Marjorie de Sousa es presa del temor

GABRIEL CUEVAS

Marjorie de Sousa le teme al gobierno de su país, Venezuela, y es que la actriz desde hace años ha venido haciendo colectas para ayudar a sus paisanos; y aunque ha alzado la voz sobre las injusticias que vive Venezuela, tal parece que se une a la lista de famosas que han recibido amenazas por usar el poder que tienen con los medios de comunicación, para denunciar las injusticias que viven sus queridos paisanos.

“Es un tema que no me gusta tocar, el de las amenazas, y lo evito porque es bastante delicado, porque todos tenemos miedo de que, por alzar la voz, nos pueda suceder algo. Obvio, me duele todo lo que pasa en mi país y más el ver que la ayuda que se manda es destruida Yo sí quiero una mejor Venezuela y espero que todo mejore, en mi caso trabajo con una fundación a la que apoyo a distancia”.

La venezolana asegura que en estas semanas el mundo ha volteado a su país y tiene fe en que la situación mejorará.

“Es una avance todo lo que se está dando, bravo por el concierto que hicieron y bueno, a través de nuestras redes sociales, mandarle mucha luz a mi país, porque no solo hay porquería, como muchos videos muestran”.