¡Derroche!

1.-En referencia al contrato 422213801 (foto en Face) para "servicios integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en una plataforma autoelevable (jack-up) para interconectarse a plataformas marinas del activo de producción Cantarell" con una fianza por el importe de 500 millones 247 mil 335 dólares (alrededor de 9 mil 500 millones de pesos), también fue bajo la autorización del siniestro ex director de PEMEX Exploración y Producción, CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA, y también fue firmado por el hampón de FÉLIX ALVARADO ARELLANO, ex subdirector de Campos Terrestres, (que bien le valió la jubilación), quedando bajo la supervisión del no menos corrupto ERIC ORTIZ BENÍTEZ, coordinador de SPAB-01, quienes se han llenado los bolsillos con este jugoso contrato que no tiene razón de ser y que tiene fecha límite de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022…Fue el negocio del sexenio peñista para RICARDO SILVA PADILLA y MARIANO HERNÁNDEZ PALMEROS, del pool de empresas SISTEMAS INTEGRALES DE COMPRESIÓN (NUVOIL)/TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON ENERGÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ARDICA CONSTRUCCIONES/ALHER OIL & GAS…Dejaron que los equipos de compresión de AK-GOLFO se pudrieran ya que a los equipos les dejaron de dar mantenimiento, de los 3 equipos de compresión que estaban operando solo funciona uno…Estos equipos tienen hasta más capacidad para manejar gas que el mencionado jackup Agosto 12 (plataforma de MARIANO HERNÁNDEZ PALMEROS) el cual hace la misma función que harían si estuvieran operando los tres equipos de compresión de AK-G…Es un dineral que diariamente se embolsan con este contrato el pago diario de PEMEX a este consorcio es de 165 mil dólares (3 millones 135 mil pesos) diarios, lo que es un robo descarado, al mes estamos hablando que PEMEX les paga 91 mil 575 dólares (94 millones de pesos aproximadamente)…Con todo este dineral se pudieran reparar y echar a andar los equipos que están sin operar en AK-GASI como tener el mantenimiento adecuado de los tres equipos y este jack up no tendría por qué estar en AK-G haciendo esa función, aunque claro está es una prueba más de la corrupción que impera hasta el momento ya en la 4T, en contubernio con los funcionarios actuales de PEMEX …Urge suspenderlo…2.-Sigue la corrupción en PEP, este tipo ANDRES RODRÍGUEZ ROJAS (F- 232211) coordinador de GMOPI activo de integral de producción Bloque S02, benefició a su compadre CÉSAR VERA DÍAZ (F- 187671) dándole nivel 37 y como si esto fuera poco le dio la supervisión del contrato de outsourcing de la compañía DORIS/GESCOMEX con el cual se despachan con la cuchara grande en donde en lugar de asignarle al personal de outsourcing los vehículos que marca el contrato, los traen asignados personal de confianza de la GMOPI…Habrá más.