Carnavales con Kumbia Kings

Por tercer año consecutivo me fui a los Carnavales de Puerto Morelos, Quintana Roo. Me encanta porque en el Caribe se goza. La gente siempre está dispuesta a soltar el cuerpo y pasarla bien. Y más si en el escenario están Kumbia Kings y Súper Lamas.

Saludé a Cruz Martínez y ahí en el camper estuvimos echando relajo con los muchachos del grupo. Vaya sorpresa que me llevé cuando me di cuenta que Santana, uno de los chicos que mejor voz tiene y que conocí en La Academia de Azteca, ahora forma parte de los Kumbia. “¿No te acuerdas de mí?”, me dijo el guapo cantante. Al rato que lo vi en el escenario prendiendo a la gente y hasta bailar y cantar sin camisa, me dije: “Claro que me acuerdo”.

Los Kumbia están en su mejor momento. Su presentación fue impecable y hasta subieron gente del público al escenario y todos encantados. Me tocó presentarlos junto a mi querido Lenny de la Rosa. Otro guapo al que no doy crédito que no tenga galana. Anda solito y me dijo que sí quiere, pero no más no aparece con quien. ¿Le pueden creer?

Mi adorada Chupitos se presentó el domingo y como llegó desde el viernes, hasta tuvimos oportunidad de convivir. Nos dimos la vuelta por el pueblo y tengo que reconocer que este rinconcito del Caribe mexicano cada día está más hermoso. El centro está adoquinado y alumbrado que da gusto. No se ve un cable por ningún lado, seguro, limpio y lleno de artesanos y pescadores más que organizados. Es un pueblo maravilloso, que vaya desde aquí una felicitación a Laura Fernández, la presidenta municipal, a todo el equipo y a la gente de Puerto Morelos. Es increíble el trabajo que han hecho en conjunto. Cada año que voy, veo el crecimiento y ahora hasta conocí un par de nuevos restaurantes que estaban llenos de turistas que se veían encantados.

Celebramos las comparsas, carros alegóricos y la unión que hay en las familias. Se apoyan y suben al escenario a mostrar toda su creatividad a través del concurso de disfraces y baile. Me encantan.

¡A gozar, que el mundo se va a acabar! Viva México y la hermosa tradición de los carnavales. Soy una fan de estas celebraciones porque es cuando más se siente el sabor de cada rincón. Seguimos de rumba, mientras nos leemos próximo viernes en El manual de la buena esposa.