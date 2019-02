Yurem, a sus 28 años, vive con sus padres

En exclusiva para GRUPO CANTÓN, el carismático Yurem, reveló que vive en casa de sus padres, situación que le da vergüenza, puesto que tiene 28 años y no está en condiciones de rentar un departamento él solo.

“Todavía vivo con mis papás, cosa que se los agradezco mucho, porque no he podido independizarme. Las cosas no están fáciles, todo está muy caro, pero prometo que este año me voy a ir a vivir solo”, declaró.

El conductor de Reto 4 Elementos, aseguró que ha intentado irse a vivir con amigos, pero no lo ha logrado por su trabajo. “Amigos me han dicho que me vaya a vivir con ellos, pero hasta Valle de Bravo y pues no, mi trabajo está al sur de la CDMX, sería imposible irme a vivir a Valle”, dijo.

El también actor comentó que, a pesar de que a veces no tiene trabajo, nunca le ha faltado qué comer: “Yo confío en Dios, Él nunca me ha fallado, en un tiempo no tenía trabajo y mi papá tampoco, pero nunca me faltó la comida, siempre tuvimos lo necesario”, finalizó.