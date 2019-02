La cacería de brujas está el por mayor en todas la secciones sindicales del STPRM, que dirige el corrupto e ilegal líder CARLOS ROMERO DESCHAMPS, en donde ser disidente es un “delito” y se castiga con acoso y despido laboral…Para nadie es un secreto que ante la promesa de campaña del PEJIDENTE de tumbar a DESCHAMPS, diversas asociaciones de trabajadores petroleros como lo son PAE o PETROMEX, por citar algunas intensificaron sus quehaceres para lograr un cambio en el STPRM amen de la 4T…Se han ratificado las demandas en contra de DESCHAMPS y cada uno de sus líderes seccionales y con ello se ha originado una guerra intestina entre disidencia y lamebotas en cada una de estas y otra batalla más grande a nivel nacional…No ha sido fácil para ninguno de los disidentes, pues es una pelea dispareja, ya que los líderes corruptos tienen de su lado el dinero de las aportaciones de los petroleros que mal manejan y de los contratos con PEMEX, el poder de la autoritarismo neoliberal…Y por primera vez los disidentes tienen de su lado un poder del Estado de la 4T hasta ahora vacilante sobre si va a actuar en contra de DESCHAMPS…En esta remambaramba, ya ha habido decenas de bajas del lado disidente, como en el caso del trabajador CARLOS HERNÁNDEZ MENDO (F-318772) por citar uno, que seguirán en tanto DESCHAMPS no caiga del poder…Resulta que MENDO ha participado con el grupo PETROLEROS ACTIVOS EN EVOLUCIÓN, que recientemente abrieron una nueva denuncia contra DESCHAMPS, a través de su líder ARTURO FLORES CONTRERAS, en la CDMX, que tuvo resonancia internacional por diversos delitos…La semana pasada MENDO llegó a su guardia en la puerta de vehicular de la Zona Industrial de Reforma, Chiapas, siendo objeto de provocaciones y burlas por parte de compañeros, en especial de la compañera CRUZ IVEET LÓPEZ PÉREZ, quien al no ver respuesta optó por abrir un expediente laboral en contra de MENDO por “acoso sexual, por haberle pedido un wawis”, del que nadie fue testigo y del que no presentó pruebas…Sin embargo ya la línea estaba dada desde arriba, por lo que el jefe del Departamento de Personal de Reforma, ALFONSO VALENZUELA IBARRA, hizo eco de la denuncia de CRUZ IVEET, quien sin mediar investigación propia ni a través de la Fiscalía, que ve este tipo de delitos, fast track le dio de baja a MENDO de PEMEX, violando sus derechos como trabajador petrolero sindicalizado…Anexo copia de la denuncia del trabajador afectado así como de la baja…VALENZUELA IBARRA acató entonces la línea para tronar a la disidencia visible marcada por el dizque secretario general de la 48, RICARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, el sí prófugo de la justicia; el secretario del Interior y Acuerdos, ÓSCAR GONZÁLEZ; y el secretario del Exterior y Propaganda, MIGUEL ZAMORA…Así se las gastan estos corruptos…Habrá más.