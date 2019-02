Llegará a 80 mil elementos la Guardia Nacional este año

Alejandro Lelo de Larrea

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este mismo año la Guardia Nacional quedará conformada con 80 mil elementos para cubrir 150 coordinaciones territoriales, y esta agrupación policial crecerá a 100 mil integrantes en 2020, y 125 mil en 2021, para cubrir la meta de las 266 coordinaciones.

Esto lo anunció en su conferencia de prensa matutina, en la que expresó su deseo de que esta misma semana quede aprobada por la Cámara de Diputados la Reforma Constitucional que crea esta corporación policial, y en los próximos días también avalada por el Constituyente Permanente, que son al menos 17 de los 32 Congresos Estatales.

“Yo espero que ya se apruebe la guardia por la Cámara de Diputados. Que nos ayuden en los congresos locales, porque es una reforma constitucional que requiere de la mayoría de los congresos locales en su aprobación, pero ya tenemos el plan y ya se autorizaron los recursos, el presupuesto para la Guardia Nacional”, expresó el mandatario.

Reiteró que de inmediato van a comenzar a operar en 15 regiones prioritarias, donde la situación de violencia es la más grave de todo el país. “Por ejemplo. Yo les comentaba aquí que se seleccionó Tijuana porque teníamos hasta 20 homicidios diarios. Entonces, se tuvo que actuar de inmediato. Y así se hizo la selección, pero muy pronto, muy pronto, ya vamos a atender 150 regiones del país con la Guardia Nacional”.

El primer mandatario recordó que esto ayudará a garantizar la seguridad, porque antes el pueblo de México no tenía protección. No había elementos del gobierno federal encargados de la seguridad pública. Se reducía a 18 mil elementos de Gendarmería y de la Policía Federal que, además, tenían otras encomiendas, no había protección para garantizar la seguridad pública”.

La semana pasada se aprobó en el Senado de la República la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, así como también otorga facultades al presidente de la república, hasta por 5 años, para que pueda disponer de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública.