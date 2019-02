Gerardo Bazúa vuela sin Paulina Rubio

Este fin de semana, el cantante sinaloense Gerardo Bazúa filmó el video de su nuevo sencillo, Culpable o no, un tema que se desprende de lo que será su nuevo disco, Mojado. La grabación empezó desde muy temprano en el rancho El Jaguar, en Villa del Carbón, Estado de México. En el evento trabajaron más de 20 personas, las cuales estuvieron cuidando cada detalle de la filmación, la cual duró cerca de 16 horas intensivas.

Ataviado con un traje de charro, Gerardo Bazúa demostró de qué está hecho, pues se subió a un brioso caballo y enseñó lo bien que sabe montar en el lienzo charro de la enorme hacienda. Además del lienzo, también se usaron otras locaciones como el interior del rancho, algunas habitaciones y lugares aledaños. Eso sí, el cantante lució varios cambios de traje de charro y cantó con mariachi.

El expareja de Paulina Rubio, que en abril arranca una gira nacional, demostró que no necesita de La Chica Dorada para brillar como cantente, y explicó en exclusiva para GRUPO CANTÓN, de qué va su nuevo material: “Uno de mis amigos me dio permiso para grabar aquí en su rancho; está padrísimo. El disco se llama Mojado y va a tener la mitad de banda y la otra de mariachi. Tenemos pensado que el álbum sea de diez temas, pero puede tener más sorpresas. El primer sencillo es Culpable o no, pero nosotros le hicimos unos arreglos nuevos con mariachi y quedó genial”, dijo con una gran sonrisa.

El cantante aseguró que aunque ande en muchos países, no hay nada como nuestro México, por eso este disco Mojado es un homenaje a los grandes compositores: “Comprendo perfectamente a las personas que se van a Estados Unidos a buscar el sueño americano, yo también tengo un tío que se fue a buscar una nueva vida allá, por eso entiendo a mi gente y me identifico con ellos, la prueba es mi disco Mojado”, dijo Bazúa.