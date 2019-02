AMLO da “consejo” a sus críticos

Alejandro Lelo de Larrea

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un “consejo” a este grupo de opositores que pretenden conformar un grupo de analistas y plumas críticas para hacer una especie de “contrapeso” a su gobierno. Los llamó “ternuritas” y alertó que podrían hacer el “ridículo”.

“Entiendo que están desesperados porque no se repone el conservadurismo. Sólo que no están haciendo bien las cosas. No se reponen del conservadurismo les voy a dar un consejo respetuoso, un buen consejo no se le niega a nadie. Pienso que podrían los conservadores, los intelectuales orgánicos del conservadurismo, podrían formar una escuela de cuadros para crear a la nueva clase política conservadora del país, ese es el problema que tienen”, expresó en su conferencia de prensa matutina, a pregunta expresa sobre el tema.

Reiteró su postura de que les va a garantizar el derecho a disentir y añadió. “Se desesperan y reúnen a gentes afines, los meten en un grupo, luego hasta ellos mismos dicen: ‘Yo no fui consultado, yo no estoy en ese grupo’, pero es parte de la desesperación. Tienen que formar cuadros, no sacar la nota, no. Ya se reunieron y van a hacer contrapeso, pero eso es muy ficticio, pues es como para decirles ‘ternuritas’”.

López Obrador concluyó que “hay muy buenos intelectuales de derecha, conservadores, incluso con apariencia de liberales. Entonces, podrían ellos hacer una escuela para tener a los políticos del conservadurismo, como ha sido siempre. Entonces, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas”.