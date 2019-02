Yolanda Andrade y José Ron ¡comparten novia!

GABRIEL CUEVAS

Hace unos días José Ron visitó el foro del programa de Yolanda Andrade, donde la originaria de Sinaloa le reveló al protagonista de telenovelas que ambos habían tenido un novia en común, comentario que a Ron no le cayó del todo bien. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, esto fue lo que dijo el hoy también músico, José Ron.

“No quisiera hablar de ese tema, no tengo opinión alguna, ya sabes que no me gusta entrar en detalles, pero bueno, a Melissa la conocí por amigos en común que les gusta la música y tenemos una buena relación y punto. Existe una amistad y hasta ahí, pero no quisiera entrar en tantos detalles sobre lo que dijo Yolanda Andrade”.

Lo cierto es que Ron dice estar abierto a enamorarse de la esencia de la persona y no de sus etiquetas, esto luego después de que se le cuestionara si andaría con una mujer bisexual, como en el caso de Melissa, quien fue novia de Yolanda Andrade y hoy es novia del Potro de Aca Shore.