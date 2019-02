Lady Gaga utilizó en los premios Oscar joya con valor de 30 millones de dolares

La joya que Lady Gaga usó en los Premios Oscar es una de las más caras en la historia de la ceremonia, pues tiene un valor aproximado de 30 millones de dólares.

México.- Una de las artistas más esperadas en la entrega de premios Oscar fue nada más y nada menos que Lady Gaga, que desde que pisó la alfombra roja deslumbró con su look espectacular, sin embargo, su vestido no fue lo que más resaltó y es que portaba un collar de diamantes Tiffany & Co. valuado en… ¡más de 574 millones de pesos!

Este diamante solamente se ha utilizado tres veces una de ellas por la ganadora de un premio Oscar.