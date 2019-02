Este es mi estilo, el nuevo programa de Vanessa Claudio

GRUPO CANTÓN platicó en exclusiva con Vanessa Claudio, quien estrenó el programa Este es mi estilo, el cual se estrenó en la nueva programación de Azteca Uno. La conductora habló de la gran apuesta en el ramo de la moda que está haciendo la empresa del Ajusto, con este proyecto originario de Turquía.

“Este es mi estilo, es un nuevo programa de moda y está hecho para mí, porque desde muy niña empecé a modelar y fui reina de belleza”, reveló.

“Cuando me hablaron del programa me pregunté si al público de Azteca, le gustaría ver este tipo de contenidos, porque es la primera vez que se hace este formato en televisión abierta y me parece que se están arriesgando a proponer y este programa lo hará, porque son 11 mujeres con propuestas de tendencias, de diferentes estilos y diferentes cuerpos”, sentenció.