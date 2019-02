El auténtico niño índigo

Se cree que esta versión de niños es producto de la evolución intelectual y espiritual, reflejada en patrones de comportamiento diferentes del común hasta ese entonces.

Es difícil afirmar si un niño en índigo o no, pues este término no goza de fundamentación científica.

Este concepto partió de una argumentación psíquica que comenzó a producirse a principio de la década de los ochenta.

No todos los padres llegan a preguntarse si su hijo es índigo, pues es una idea que no ha sido difundida lo suficiente. Es posible que tengamos un hijo con las características de estos niños, pero aprendemos a lidiar con esto sin que sea un problema mayor; y la verdad, no es una respuesta que se deba conocer obligatoriamente, porque sepamos o no lo que son, hay que criarlos con amor.