Chumel Torres no se mete con los narcos

Desde el 2012, Chumel Torres no ha dejado de probar el éxito con su programa de YouTube El pulso de la República, su buen sentido del humor lo ha llevado a ser uno de los consentidos a través de las redes y de la radio. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, el nacido en Chihuahua confesó las claves de su éxito y sus autocensuras.

“No me he metido en problemas, lo digo con mucho orgullo, porque un programa como el mío no solo es bastante franco, porque yo sí se la rayo a dos tres políticos. Pero el equipo sabe que no hablamos del narco, no tanto porque nos dé miedo, sino porque son notas tristes, que si los descabezados y mutilados, y eso cómo te lo voy a decir con humor, hablar de capos no tiene sentido del humor, llegas a decir un chiste fuera de lugar y no la cuentas, también procuro no hacer chistes de cuestiones dolosas”, confesó.