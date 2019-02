Adrián Uribe: “Procuro a la madre de mi hijo”

Adrián Uribe, ¿le das manutención a Karla Pineda para tu hijo Gael?

Por supuesto, me gusta tratar bien a la madre de mi hijo y con la que yo estuve casado, siempre la procuro, es una mujer y es la madre de mi hijo.

Y ¿si tantas llamadas le molestaran a tu nueva novia?

Sería muy tonto molestarse por algo que sabes que va a suceder, toda la vida voy a estar en contacto con la mamá de mi hijo y la voy a apoyar.

¿Le vas a dar dinero hasta que Gael cumpla 18 años?

La voy a apoyar toda la vida, protegerla y ayudarla.

¿Le ayudas con su hijo pequeño que tuvo con el futbolista?

Yo le ayudo a ella y, obvio, lo que ella haga con el dinero yo no estoy viendo; a mi hijo no le falta nada y si en una de esas ayudo a una tercera persona, ¡adelante!, porque siempre va a ser el hermanito de mi hijo y por eso siempre lo voy a querer a él también.

“DARÉ ANILLO DE COMPROMISO CUANDO YA ME VAYA A CASAR” ¿Te declaras a la antigüita, de “quieres ser mi novia”?

Cuando me declaro dejo que fluya, no me gusta irme con el guion; me gusta improvisar, que suceda lo que no te esperas y si se da algo, padre; y si no se da, también padre; yo creo que las cosas no hay que forzarlas nunca, pero estoy en edad de merecer, en los 40 un hombre está más asentado y yo sé perfectamente qué es lo que quiero y lo que no quiero.

¿Le diste a Marimar anillo de compromiso?

No, nunca llegamos hasta eso, pero sí daré anillo de compromiso cuando ya me vaya a casar

¿Tú, cómo conquistas?

Me encanta mandar flores, soy muy detallista.

¿Cuando estuviste casado con Karla Pineda le regalaste joyas?

Sí, por supuesto, porque era mi esposa y madre de mi único hijo.

¿Quieres tener más hijos?

Sí me gustaría, estoy feliz con mi hijo Gael, somos más que amigos, tenemos una relación hermosa, increíble, hay mucho amor; pero si se da tener una hijita, claro que me encantaría.

Y ¿si a la mujer que amas le estorba tu hijo?

No creo, mi hijo no le va a estorbar a nadie, quien decida estar conmigo es con todo el paquete incluido y si una mujer me ama sabe que lo más importante para mí es mi hijo.

Dicen las damas que te conocen que estás bien dotado y calzas grande…

Pues digamos que no me quejo, del ocho y medio, muy feliz.

Dicen que cuando fuiste novio de Marimar Vega, le pesó el paquete de tu hijo…

Es complicado para cualquier mujer que no ha sido mamá y no tiene hijos estar con alguien que sí tiene hijos; solo hasta que uno es papá o mamá entiendes la importancia y el valor de un hijo, concluyó Adrián Uribe.