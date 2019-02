Latin Lover causa sensación en la alfombra roja de los Oscar

Latin Lover se hizo tendencia en redes sociales tras su llegada a la Alfombra Roja de los Premios Oscar.

En Twitter, usuarios aplaudieron la llegada del exluchador que interpretó en la cinta Roma al Profesor Zobek.

Latin Lover pasándosela verguísima en los Oscares y Sergio Goyri (¿Goiry?) pintándose el bigote en su casa en la Narvarte. pic.twitter.com/ILGJR5F58f — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) February 24, 2019

Compartan este Latin Lover de la suerte para que @ROMACuaron parta madres esta noche #Oscars pic.twitter.com/kMySr84Pjz — Korno Espinosa (@korno) February 24, 2019

Cabe recordar que Latin Lover dio a conocer que al ser contactado para ser parte del reparto de la película no lo pensó y aceptó por la presencia del director Alfonso Cuarón.

“La verdad es que ni siquiera me importó lo que me fueran a pagar, el proyecto estaba muy padre y trabajar con alguien de la talla de Cuarón no tiene pretexto”, mencionó.