Inaugura Sheinbaum PILARES en Santiago Acahualtepec, Iztapalapa

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Punto de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (PILARES) en Santiago Acahualtepec, uno de los 66 que se instalarán en la alcaldía de Iztapalapa.

Ante vecinos que se reunieron para presenciar el corte del listón de este centro comunitario, comentó que al mismo tiempo que se llevará educación, arte, cultura, deportes y oficios a las comunidades, también se está trabajando en la seguridad, para lo cual se están analizando diversas opciones, pues siempre se dijo que había 29 mil policías en la capital, y sólo hay 21 mil en la demaración.

En materia educativa, adelantó que ofrecerán desayunos en todas las escuelas primarias de la Ciudad de México, de tal manera que no haya niños que no pongan suficiente atención en sus clases, porque tiene hambre y no han consumido ningún alimento en el día.

Ya abrimos los primeros dos Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes #PILARES en Iztapalapa. En Santiago Acahualtepec y Leyes de Reforma. Cultura, educación y deporte gratuitos para una Ciudad de Innovación y Derechos.

Agregó que en la alcaldía de Iztapalapa se creará una nueva preparatoria, pues la atención educativa se da sin problemas en preescolar, primaria y secundaria, pero la cobertura en bachillerato todavía es deficiente y hacen falta más espacios para no dejar a los jóvenes fuera de las escuelas.