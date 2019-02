¡Mi encuentro con Geraldine!

Apachurro, señora bonita. ¿Cómo ven la telenovela de la vida real que protagonizan Gabriel Soto, Geraldine Bazán e Irina Baeva? Sinceramente no me gustaría estar en los zapatos de estos personajes.

Esta semana compartí con Geraldine un evento para ayudar a niños con cáncer. Cuando la vi llegar, se veía hermosa, con esa sonrisa que la caracteriza como si no hubiera pasado nada. En mi percepción la sentí hasta aliviada, liberada, como si se hubiera quitado un peso de encima, además con ganas de ayudar y darle amor a todas esas niñas que han tenido vidas difíciles por su enfermedad pero no dejan de sonreír.

En lo personal quiero mucho a Gerarda, así le digo desde que estuvimos juntas en la telenovela de Como en el cine, he sido testigo de cómo lucho por su relación con Gabriel Soto.

No sé cual fue el detonador para que Geraldine sacara ese video contando su versión de la historia pero en cuanto lo vi pensé: “que valiente”, yo jamás me hubiera atrevido a hacer eso, por ser mujer, y pues porque siempre me dijeron que “calladita me veía más bonita”, pues ella decidió hablar con el corazón en una mano y el entripado en la otra.

No quiero juzgar ni cuestionar las razones de ningunos de los personajes, pues como dice el viejo y conocido refrán: “nadie sabe qué hay en el fondo de la olla, más que la cuchara… Seguro el barro y el caldo también tienen su versión de las cosas”, no creo en verdades absolutas.

En esta historia todos los involucrados han tenido la oportunidad de compartir su sentir en redes sociales, se ve que ninguno se la está pasando bien, la gente también opina y me cuestiono por qué nos llamamos las unas a las otras “perras”, “pirujas”, “ardidas”, “arrastradas”, etcétera, no acabaría porque además somos muy creativas en cuanto adjetivos calificativos para transgredir como género, es algo muy triste ver tanto odio.

Hablando de escándalos, Sergio Goyri ya tiene hasta una piñata por los comentarios desafortunados que hizo sobre Yalitza Aparicio. Platicando con el consultor en imagen pública, Álvaro Gordoa, me dijo que Sergio hizo muy bien al disculparse inmediatamente, pero asegura que esto tendrá más repercusiones si la mexicana gana el Oscar. Por otro lado, según The Hollywood Reporter, donde siempre hacen un análisis matemático de las posibilidades que tienen las películas nominadas, a Roma le dan un 32%, mientras que Alfonso Cuarón como Mejor director, tiene el 65%, en Mejor actriz Glenn Close lleva la delantera con un 65%, mientras que a Yalitza tiene 3.6%. Creo que todos como sociedad ya ganamos con esta película, pues despertamos debates tan importantes como el racismo y clasismo, ¡que no deberían de existir!

Porque lo bueno sabe esperar, un beso muy especial de Aristemo, la verdad Juan Osorio lo hizo de lo mejor, supo cómo llegar al público de las estrellas con una historia actual, contarla de manera blanca, tierna y romántica. Imperdible en el gran final de Mi marido tiene más familia.

Moraleja: Roma al revés es “amor”, eso es lo que te enseña esta película, gracias, ¡Cuarón! Y este consejo te doy, porque tu amiga Escalona soy.

P.D: ¡No mientan por convivir!