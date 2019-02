Avanzan negociaciones con CFE por ‘borrón y cuenta nueva’

El gobernador del Estado se mostró optimista y dijo lograrán lo prometido por AMLO, sin ‘acuerdos compensatorios’.

Centro, Tabasco.- Durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Tabasco, afirmó que el “borrón y cuenta nueva” ya fue resuelto por el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, por lo que el adeudo histórico de más de 8 mil millones de pesos que tienen los tabasqueños con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habría desaparecido.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de Villahermosa, el mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre esta promesa de campaña de que se condonaría el adeudo a las miles de familias tabasqueñas que arrancó desde 1995, cuando llamo a sus paisanos a declararse en resistencia civil, sobre este tema solo se limito a señalar: “Ya lo resolvió Adán Augusto López Hernández; ya lo resolvió”, afirmó.

Por su parte, el mandatario estatal, Adán Augusto López, afirmó que ya se esta avanzando con la CFE en este tema, sin embargo reconoció ha sido complejo por todas las implicaciones que tiene, aclarando que su administración llegará al “borrón y cuenta nueva” y no a los llamados “acuerdos compensatorios” que firmaron otros ex gobernadores y que no solucionaron el problema.

“Si lo va haber, nada más que como les digo no podemos hacer un acuerdo compensatorio o acuerdos como se hizo en administraciones pasadas que no resolvieron nada; se trata de que desaparezca el adeudo por una parte y que haya una mejor tarifa para los tabasqueños y que los tabasqueños comencemos a pagar”, indicó.

López Hernández, precisó que en la reunión sostenida el pasado jueves con funcionarios de la CFE se abordaron además del “borrón y cuenta nueva”, la nueva tarifa y los adeudos que tienen el estado y los 17 municipios por el consumo energía eléctrica.

“También lo estuvimos revisando, lo estamos dividiendo, el adeudo que se deriva de administraciones anteriores y adeudo en el caso del Gobierno del Estado de este mes, que ese ya lo dividimos y vamos a hacer nosotros los pagos mensuales o bimestrales según sea el caso del consumo y vamos a revisar la situación del adeudo que heredamos de administraciones anteriores”, indicó.

Dijo que en el caso de los ayuntamientos, la próxima semana sostendrán una reunión con directivos de la CFE para abordar el tema de la deuda de más de 500 millones que tienen.