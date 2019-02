A Geraldine, la pone pinta Carmen Salinas

Mucho revuelo ha causado Geraldine Bazán y el video que subió a sus redes sociales, exponiendo la infidelidad que sufrió por parte de Gabriel Soto e Irina Baeva. “Sin pelos en la lengua”, Carmen Salinas se pronunció en contra de la actriz.

“Uno debe guardar cordura, discreción, ser una dama, así como al hombre le dicen que no debe tener memoria, la mujer tampoco y no debe hablar de sus intimidades, que si me engañó, que si se sopló por allá esto y por acá aquello, no, no, tenemos que ser discretas. Te vas a ver más fina y más tranquila”, dijo.

Incluso considera que Geraldine tuvo mucha culpa en la separación: “Uno mismo orilla al hombre a que busque a otra persona. Lo mejor es por la buena, aquí se rompió una taza y cada quien para su cantón”.