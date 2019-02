Un valiente esfuerzo

Ante un Hipódromo en donde no puede mandar a su pistolero por delante, y en donde la aplastante superioridad de su Cuadra no influye en la percepción del resultado, debo decir que me sorprendió la estrategia de Fausto Gutiérrez, entrenador de San Jorge y, por supuesto, la actuación de Jala Jala en el Royal Delta Stakes. Durante la carrera, la mexicana autora de 13 primeros lugares encendió las turbinas poco antes de la curva final, y en su crecimiento parecía que iba a engullir a Blamed, con Irad Ortiz Jr en la guía. La toma frontal nos dejó ver después que Irad cargó contra Jala Jala, sin golpearla (si lo hubiera hecho, lo hubieran bajado del primer lugar), fue un instante más de intimidación que hizo vacilar un poco a la yegua, y terminó repercutiendo en su velocidad, la hizo decrecer.

Irad, que la hizo ganar en la Serie del Caribe de 2017, lanzó a Blamed a la punta y resistió el último aire de Jala Jala. Gran carrera, con premio de 29 mil 400 dólares para Jala Jala, y felicidades a Germán Larrea, pues sus ejemplares se enfrentan a carreras en que no tiene nada a su favor. Si el billonario continúa trabajando en hacerse de un nombre en Miami, si invierte, veremos la clase de sus cuadras ante la adversidad, algo que simplemente no está acostumbrado enfrentar en México.