Señala a Irina Baeva

Geraldine Bazán habló en exclusiva para GRUPO CANTÓN, sobre el motivo por el cual decidió compartir en su canal de YouTube, la verdad sobre las razones por las cuales Gabriel Soto y ella terminaron su relación. Sin titubeos, Bazán asegura que decidió romper el silencio porque se enteró que para limpiar la imagen de Irina Baeva, querían utilizar a sus hijas.

“Me llegaron indicios de que por parte de la empresa que la maneja en publicidad y management, quieren utilizar a mis hijas para crear notas para limpiar la imagen de ella y eso no lo voy a permitir, por eso les digo que con mis hijas no se metan, porque ellas no tienen que ser parte de una estrategia para reparar daños”, aseveró.

Geraldine dejó en claro que no está actuando como una mujer dolida, simplemente está marcando los territorios por el bienestar de sus pequeñas: “Yo decidí hablar para contar cómo habían sucedido las cosas y lo vuelvo a repetir, fue para proteger a mis hijas… Estoy en paz y es importante que se sepa la verdad, que mis hijas sepan que una persona que hace algo como lo que me hicieron, no puede tener la confianza para cuidarlas y estoy segura que todas las mamás me entenderán, que no quieren que sus hijas estén a lado de una mala persona”.