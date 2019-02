Exóticos que son mascota: lindos compañeros

Las mascotas exóticas llegaron para quedarse. Para los que tengan muchas ganas de disfrutar de una mascota como animal de compañía, no solo existen los perros y los gatos con sus variadas razas, tamaños y características. Aunque es cierto que estos animales pueden llegar a convertirse en unos amigos incondicionales y parte de la familia, no son las únicas opciones.

Reptiles, anfibios, aves, peces y otros vertebrados; seres exóticos; atractivos, diferentes y con multitud de colores hacen que nos sorprendan con cada una de sus actitudes y en especial su adaptación para sobrevivir en sociedad.

Es importante entender una cosa. Por mucho que algunos se empeñen en creer, no somos dueños a un nivel ético de la vida de nuestras mascotas. Mantener a un animal domesticado supone una responsabilidad enorme. Muchos no pueden vivir en cautividad, otros no están permitidos por la ley y otros no pueden ser adquiridos.