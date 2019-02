El Tigre anda suelto y se reivindica en el World Golf Championship

Ciudad de México.– Después de no iniciar de la mejor manera en su debut en el World Golf Championships-México Championship, con un Doble Bogey en el Hoyo Uno, Tiger Woods se recuperó en la segunda Ronda del torneo para colocarse en los primeros puestos de la competencia.

El Tigre firmó una tarjeta de 66 golpes, cinco debajo de Par, para colocarse en la octava posición, igualado con Kiradech Aphibarnrat, Richard Sterne, Charles Howell III y Tyrrell Hatton.

El estadounidense se dedicó a coleccionar Birdies en su segundo día de juego en el Campo de Golf Chapultepec con seis, en los Hoyos: Tres, Cinco, Doce, Catorce, Quince y Dieciocho.

“Tuve un triple movimiento en el Hoyo 17, pero fuera de eso, tuve un muy buen día.

“Me sentí como si hubiera sacado un mejor provecho de la Ronda y recorrí el campo de golf muy bien, y nunca me salí de la posición”, reveló el propio Tiger al final de su participación la tarde de ayer, al tiempo de señalar a la adaptación como clave para su desempeño.

“Estoy un poco más familiarizado con el campo de golf, tengo una mejor idea de salida, las líneas, los tiros de aproximación y los Greenes.

“La bola no estaba volando tan lejos hoy, no hacía tanto calor, no había mucho viento, así que fue un poco más fácil hacer los cálculos. Ayer fue duro, pero hoy fue un poco más fácil”, señaló Woods.

CONFÍA EN REMONTAR

Tras dos días en los que compartió el recorrido del campo con Abraham Ancer, Tiger Woods vio muy bien al mexicano.

“Abe manejo bien la situación, éste es un gran ambiente, jugando en su país de origen y frente a sus fanáticos es mucha presión, pero lo manejó muy bien, él simplemente no metió el número de Putts que quería”, resaltó El Tigre.

Y El Turco coincidió en las palabras de Tiger, pues aceptó haber tenido algunos problemas en el Green durante todo el día.

“Un poquito frustrante, porque le he pegado bien a la bola, siento que no le estoy sacando nada de provecho a las Rondas.

“Los Greenes son complicados y no metí los suficientes de los que metería en una Ronda como la de hoy (ayer)”, comentó el tamaulipeco, quien confía en retomar el camino.

“Dejé muchos Birdies ayer (jueves) y hoy (ayer), pero siento que como quiera estoy ahí, teniendo un buen fin de semana puedo escalar lugares”.