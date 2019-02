¡Corrupción enterrada 3!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com….Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y la-plataforma.com donde hay más información…Y sobre la corrupción enterrada en HIDALGO con 128 fallecidos a la fecha, en donde “mueren quemados quienes recogen las migajas del huachicoleo”, surgen preguntas: ¿algunos de los altos y medios mandos de PEMEX, CFE o políticos que son los grandes culpables cuándo?…No puede haber impunidad en esta investigación, está participando en el peritaje una auditora externa internacional, que debería de checar si el proyecto se habría ejecutado con ¿omisiones e irregularidades técnicas?…¿Quién era responsable en la operación y mantenimiento? ¿Quién construyó el ducto de 16 pulgadas? NO SE ENCUENTRA POR NINGÚN LADO; lo más seguro que PEMEX no quiera dar el dato, quizá ahorita no importe mucho ya que la responsabilidad de la operación del ducto es de PEMEX…Este ducto se construyó en el año 70, por lo que tiene 48 años de vida, la trasnacional o compañía mexicana que lo haya construido -que en ese tiempo el que construía en esa zona era ICA- lo debió haber operado 20-30 años y se lo entregó después a PEMEX…Así funcionan los contratos con PEMEX y CFE…Entonces el responsable esta dentro del círculo de PEMEX; un contratista, que subcontrata PEMEX para a el mantenimiento en ese frente colapsado, además la dirección de PEMEX conocida como “PROYECTOS J” que tiene CONTRATISTAS ESPECIALES Y EXCLUSIVOS que “se dedican a cosas urgentes ”, eran los más huachicoleros (según consulté en algunos medios del 21 enero 2019)…Esta información de qué contratista tenía la responsabilidad de este tramo debe estar a la mano, según los contratos de PEMEX…Durante la operación del ducto PEMEX debe llevar una bitácora para registrar los eventos y mantenimiento, que no se oculte a los mandos o las compañías que por omisión, negligencia y/o coparticipación sean responsables de haber permitido que se instalara esta supuesta toma u orificio o afectación, esto si fue una fuga provocada, pero pudo ser también consecuencia de un poro en la soldadura o defecto del material o corrosión interna, entre otras causas…Existen cuatro aspectos fundamentales para la correcta operación de un sistema de tuberías: seguridad, abastecimiento continuo, eficiencia económica y cumplimiento de las leyes y regulaciones…Accidentes y fallas en gasoductos y oleoductos ocurren debido a diferentes causas: Al aspecto de seguridad, supervisión e inspección, errores internos (materiales, proceso de manufactura, diseño) o por interferencia externa (desastres naturales, excavaciones por terceras partes, sabotaje), corrosión en diferentes formas (interna, externa, bajo tensión), y claro daños originados por terceros (HUACHICOLEROS), son solo algunas de las causas más frecuentes de accidentes…Entonces que se sepa la verdad…Habrá más.