Por Harry Plus

COMO CADA AÑO, tuvimos en la cartelera nacional un desfile de cientos de películas de gran presupuesto y otras de bajo; unas buenas y otras malas, pero que reflejaban lo que pretendían, caso excepcional con el de las producciónes de esta particular lista, que está compuesta por 5 grandes producciónes que tenían todo lo necesario para consagrarse y lograr entrar al top de las cintas más taquilleras o mejor calificadas del 2018, pero que debido a un mal guion, dirección y pésimas actuaciones, terminaron por colarse como los grandes fracasos del 2018.

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

La última entrega de la franquicia de 50 sombras de Gray, no logró dar con el final exitoso que hubieran deseado, justo como ha pasado con otras sagas basadas en libros populares.

A pesar de no haber tenido pérdidas estrepitosas, la película apenas alcanzó la mitad de lo recaudado por sus anteriores entregas. Mientras que la primera entrega de Gray obtuvo una ganancia de 571 millones de dólares, esta última solo tuvo 370 MDD.

HAN SOLO

Parece que las secuelas de la exitosa saga Star Wars, no han tenido los mejores resultados en estos últimos años. Es el caso del spinoff de Han Solo, que si bien no fue un completo fracaso, pues tuvo elogios de la crítica y un reparto de lujo, no obtuvo las ganancias esperadas. Y aunque recuperó los 250 millones de su producción, solo recogió 370 millones en total. Una mala inversión.

RED SPARROW

La película de acción protagonizada por la talentosa y reconocida Jennifer Lawrence, tuvo un inesperado fracaso, pues su tráiler y promocionales prometían un exitazo a nivel mundial. Pero la realidad fue diferente, pues la inversión de 69 millones de dólares en producción, solo logró recaudar 46 MDD en EU.

A WRINKLE OF TIME

Otro de los inesperados fracasos de este año en taquilla fue la mega producción de Disney, A wrinkle of time, que tuvo un costo de producción de 100 millones de dólares, además de contar con estrellas como Oprah Winfrey y la ganadora del Oscar Reese Witherspoon. Aunque logró igualar en taquilla americana el valor de su producción, en el resto del mundo solo recaudó cerca de 32 MDD.

TOMB RAIDER

El regreso de Lara Croft era uno de los más esperados de este año. Sin embargo, la nueva adaptación del videojuego, que fue interpretada por Alicia Vikander, no recaudó lo esperado en la taquilla norteamericana. De los 94 millones de dólares que costó su producción, en EU solo consiguió 57 millones. Aunque logró obtener buenas ganancias gracias a que consiguió cerca de 216 millones en el resto del mundo.