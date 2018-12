Se pone en manos de su pareja

Aunque usted no lo crea, es posible que una mujer quede embarazada de mellizos con distintos papás al mismo tiempo; eso le ocurrirá al personaje de Maite Perroni en la película Doblemente embarazada, la cual es dirigida por su novio, Koko Stambuk.

“Estoy muy contenta con esta película, es divertida y sobre todo es posible que pase esto. Es basada en hechos reales y científicamente es posible que una mujer quede embarazada de esta manera. Además es comedia y es muy divertida”, dijo la actriz.

Al preguntarle si ya piensa tener hijos, como su excompañera de RBD Anahí, dijo: “No, yo todavía me voy a esperar un poco. Claro que es mi sueño ser madre, pero ahora tengo muchos proyectos y no puedo tenerlos a corto plazo, ya se enterarán”.

Incluso no está pensando en boda. Así respondió cuando le preguntaron si se casará pronto con Koko Stambuk, quien dirige esta película: “Ya estamos comprometidos, ya vivimos en matrimonio, no sé si la boda llegue, no la necesitamos por el momento”, reveló.