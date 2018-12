Tendrá un debut soñado

Ciudad de México.– Un debut soñado es el que tendrá El Hijo de Villano III, ya que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) decidió incluirlo en la función especial de Navidad y llevará como padrino en su esquina a su tío, el Villano IV.

“Es una gran emoción ver el debut de mi sobrino, el hijo de Villano III, imagínate yo lo cargué recién nacido y verlo a estas alturas de mi vida luchando en la Arena México a mi lado es una emoción muy grande; más que el CMLL tenga tanta confianza en él y lo debuten en una fecha tan especial como es Navidad, y en una lucha tan especial, pero también es una responsabilidad muy grande, es un orgullo apadrinarlo en la noche de su debut”, asegura el orgulloso tío.

Por su parte, el heredero de El Rey Arturo dice a Grupo Cantón que “tener la máscara de una dinastía tan grande como la de Los Villanos significa una gran responsabilidad, pero también mucho amor, y yo sé que tengo las bases de lucha olímpica, crecí en un ring, estudié en un ring, mi vida ha sido arriba de un ring, y con esta oportunidad tan grande que me da el Consejo, no puedo hacer otra cosa que echarle todas las ganas y no defraudar a mi dinastía, ni a los programadores, ni a mi papá (Villano III), ni a la afición”, señala.

Agrega que está consciente que La Dinastía Imperial hizo época desde su abuelo Ray Mendoza, pero se siente con la confianza de seguir poniendo muy en alto ese legado que le dejó su padre.

“Estoy consciente que el ser un Villano no es cualquier cosa, el ser Villano es tener agallas, el ser Villano es saber luchar a ras de lona, ser arriesgado, entregarse en cuerpo, alma y espíritu al público, y dar todo por la lucha libre, hasta la vida si es necesario”, enfatiza.

RENACE RIVALIDAD

Respecto a la posibilidad de revivir la rivalidad que tuvo su padre con Atlantis, ahora con el junior de El Ídolo de los Niños, el heredero de El Rey Arturo lanza que “los dos decidimos entrar a la lucha libre y qué curioso que yo debute el 25 de diciembre en las filas del CMLL, y el Hijo de Atlantis unos días después en Japón en la Fantasticamanía; es un encuentro que se va a dar y le advierto que no se va a salvar de la tranquiza que le voy a poner, porque la máscara de Villano III le salió cara a su papá, pero tengo bien claro que voy a tomar venganza por mi padre, pero yo quiero también hacer mi propia historia y conseguir mis propios rivales, medirme con todo el mundo, ante los mejores, y qué mejor que sea con El Hijo de Atlantis para demostrar que en esa lucha de apuestas su padre fue mejor, pero yo soy mejor ahora que su junior”.

Finalmente, explica que lo más significativo que le dejó su padre Villano III fue el amor a la lucha libre.

“Desde que tenía dos años yo ya sabía que iba a ser luchador y veme aquí, el hacer una llave bien hecha, el volar de la tercera cuerda es una emoción muy grande, y esa fue la enseñanza que me dejó mi padre el Villano III, porque él se mataba en cada lucha que brindaba y se ganó a pulso su mote de El Rey Arturo, y el cariño de la afición”.

SABIOS CONSEJOS

Por otra parte, Villano IV se muestra sorprendido de haber sido elegido por el CMLL para acompañar a su sobrino en la noche de su debut, “le pido a Dios que me dé la sabiduría para poderlo guiar en su debut y seguir apoyándolo a lo largo de su carrera; le podré llamar la atención, pero él ya es un hombre y él decide lo que quiere ser; él nació y creció arriba del ring, entonces creo yo que no va a haber necesidad de hacerlo”.

Por último vaticina que su sobrino emulará las hazañas de su padre y forjará su propia historia.

“Él se está preparando lo mejor que puede, es un luchador muy completo y fue varias veces Campeón Nacional infantil y juvenil de lucha olímpica, tiene las bases, los conocimientos y sólo le falta adquirir la experiencia en las diferentes luchas que vaya teniendo, pero mejor que la gente venga a verlo y juzgue su capacidad”, finaliza.