Di Monte: “Yo sí tengo exclusividad”

¿Tienes exclusividad en Televisa? Le pregunté al bello Adrián di Monte, quien salió vencedor del Reto 4 Elementos, al igual que ganó el primer lugar en Mira quién baila.

Yo sí tengo exclusividad, la mía vence en abril y muchos dicen que se las están quitando a todo el mundo espero que no me quiten la mía, porque me coquetean en Telemundo.

Dicen que el que más dinero ganó en Reto 4 Elementos fuiste tú, porque aparte de los 2 millones que ganaste al salir vencedor, te pagaban semanalmente por contrato mucho dinero mientras no salieras del reality. ¿Qué harás con todo ese dinero, lo vas a poner a nombre de tu mujer, Sandra Itzel?

Sí, pero se lo voy a poner encima de su cuerpo, puro bling bling, como en Las Vegas, ja, ja, ja.

¿Le dejaste a Sandra tu tarjeta de crédito mientras estabas en 4 Elementos?

No, pero confío en ella, me cuida mi dinero, vamos al súper y busca las ofertas. Yo soy un pinche ranchero y así me voy a morir; y lo juro por mi abuela que está enterrada, o sea, me choca la gente pretenciosa y en ese sentido nunca voy a cambiar, ¡jamás!

Pero la fama te va a cambiar como los cambia a todos cuando empiezan a darles todos los protagónicos.

En Miami si pasa Madonna, ni quien la pele y aquí, a un tipo como yo te paran y te abrazan. Yo soy un perfecto desconocido, llevo 7 años en esta carrera y me ha ido muy bien; no he pasado 3 meses sin proyecto tras proyecto, gracias, y nunca he sido mamón, por más cansado que esté si me dicen: “Adrián, una foto”, no tengo corazón para decir que no, y a los que se les sube son unos idiotas. Los artistas somos unos don nadie, los bufones en el tiempo de los reyes, cuando el rey era el chingón, pues tenía cetro y corona; su bufón era el güey que andaba haciendo marometas y nosotros somos los bufones de la actualidad, ¿cómo me voy a sentir yo mejor que un cirujano que está salvando vidas? Tampoco somos Al Pacino, que tiene 7 Oscares y él se siente menos que los protagonistas latinos. Y si llego a su nivel, te diré si la fama se me sube; y como me falta mucho para llegar ahí, no me va a ocurrir.

¿Te vas a comprar una casa para vivir en México si te renuevan tu exclusividad?

Me gustaría, porque a México; le tengo un amor puro, me lo ha dado todo y la gente aquí es muy cariñosa, en Miami va caminando Madonna y la ignoran; pero aquí camina un tipo como yo y te paran, te abrazan y me llenan el corazón.