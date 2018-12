Una chica en acción

A Mila Kunis se la ha visto en papeles de todo tipo a lo largo de su carrera: de antagonista de Natalie Portman en Cisne Negro, de novia de Mark Wahlberg en Ted, y hasta de voz del personaje de Meg en la serie de animación Padre de familia, y hasta de una espía en un filme de acción que coprotagoniza junto a la cómica Kate McKinnon, y siempre ha procurado a su familia y a sus seguidores, es por eso que relata un poco sobre trabajar en diversas partes del mundo.

HAZ GRABADO POR TODA EUROPA, ¿CUÁL FUE LA MEJOR CIUDAD PARA TRABAJAR?

Budapest es muy interesante. En Ámsterdam ya sabes lo que te vas a encontrar y lo mismo si vas a Viena, pero la capital de Hungría me sorprendió. Yo solo suelo hacer una película al año, a Mi ex es una espía, le di una oportunidad y me encantó, así que hablé con mi pareja y nos mudamos a Europa, de Atlanta a Budapest. Fue duro para todos adaptarse a esta nueva situación.

¿CÓMO SERÍA LA COMPAÑERA DE REPARTO PERFECTA PARA UNA COMEDIA?

Justamente como Kate McKinnon, que es increíble. Es un ser humano fantástico y maravilloso. Siempre trata de que las cosas sean divertidas por las razones correctas y no contar un chiste solo por que sí. Sabe compartir la escena.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE HACER REÍR A LA GENTE?

Soy egoísta. Me encanta hacer películas porque me divierto. Creo de verdad que si te la pasas bien haciendo un filme eso se nota, y el público se reirá contigo.