Suspende Came Hoy No Circula

CIUDAD DE MÉXICO.– Para este 24 de diciembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) suspendió la aplicación del Programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México a partir de las 13:00 horas, por lo que todos los vehículos con verificación vehicular vigente podrán circular sin restricción alguna. El Programa reactivará su operación normal el día martes 25 de diciembre de 2018.

METRO Y METROBÚS

El Metro anunció que el 24 de diciembre, el horario de servicio será de 5 AM a 11 PM, siendo el último tren el que sale de las terminales a las 10:30 PM. Para el 25 de diciembre el horario se reducirá, ya que funcionará de 7 AM a 12 AM. El 24 dará servicio de 4:30 AM a 9:30 PM, mientras que el 25 abrirá a las 5 AM y finalizará a las 12 AM.