Nos hace mágica la navidad

Esta temporada la CDMX se llenó de muchas villas navideñas, pero ninguna tan especial como la que prepararon el productor Rubén Cerda y Tere Guerrero, se trata de Santa Claus, el musical, una villa en la que Santa llenó de magia y diversión a los pequeños que fueron a verlo hasta ayer (porque hoy se ocupa de repartir los regalos). En GRUPO CANTÓN tuvimos la oportunidad de platicar con Santa, ese personaje mágico que solo se deja ver en esta temporada.

“Muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarme, estoy feliz de haber podido llevarles alegría, cariño, mensajes positivos y espirituales a todo el público. Yo me siento más que halagado porque pude sentir el cariño de toda la gente, porque mi espectáculo Santa Claus, el musical, no es solo para niños, sino para toda la familia”. Santa tendrá un buen regreso al Polo Norte: “La mayor satisfacción que me llevo a casa es la sonrisa de los niños, ver su carita de ilusión. Cada vez que se acercan a mí y se toman una foto, me regocijo de felicidad. Me encanta que me entreguen sus cartas, siempre ponen cosas muy lindas, aparte de que piden su regalo. Se trata es retomar el verdadero sentido de la Navidad”, dijo.