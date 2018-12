Aunque haya bloqueos, diputados debatirán Presupuesto de Egresos

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó que este domingo será discutido y votado el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, y se agotará el diálogo con las organizaciones campesinas para liberar el Palacio Legislativo de San Lázaro y en caso contrario se tiene lista una sede alterna.

Mario Delgado Carrillo, presidente de la Jucopo, detalló que la decisión de la sede alterna se tomará este domingo por la mañana y es cuando se daría a conocer el lugar.

En entrevista, el también coordinador de los diputados de Morena adelantó que desde las 9:00 horas sesionará la Comisión de Presupuesto para sacar el dictamen y a las 12:00 horas iniciará la sesión en el pleno.

Tras una reunión de los líderes de las distintas fracciones legislativas, Delgado Carrillo aseguró que hay la voluntad de todas las bancadas para que salga el presupuesto este domingo, y dijo que habrá recursos adicionales, “si no ¿cómo los convenzo? A ver, va a ser una feliz Navidad para todos los mexicanos”.

No obstante, reconoció que con respecto a la situación en San Lázaro, se habrán de agotar todas las instancias de diálogo para poder liberar a la Cámara de Diputados.

“Y en caso de que no, tenemos lista una sede alterna, y mañana en la mañana vamos a decidir dónde sesionar (…) evidentemente no lo vamos a informar hasta mañana temprano cuando se tome la decisión, si sesionamos en San Lázaro si tenemos éxito en la negociación que estamos llevando a cabo con los grupos que tienen el cerco en la Cámara, o si no, tenemos lista una sede alterna”, agregó.