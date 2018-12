Programa Hoy No Circula para este sábado 22 de diciembre

El programa Hoy No Circula sabatino define para cada vehículo las siguientes normas:

Los vehículos con holograma Exento, 00 doble cero y 0 cero, podrán circular libremente todos los sábados.

Aquellos que tengan el holograma 1 uno, no podrán circular ciertos los sábados de 5 a 22 horas. Si su placa termina en un número impar, no circularán el primer y tercer sábado del mes. Las placas pares, no lo harán el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Los vehículos con holograma 2 dos y foráneos descansan absolutamente todos los sábados de 5 a 22 horas.