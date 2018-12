Apachurro, señora bonita. Cuando el amor y dolor no pasan la jerarquía de clases sociales que se viven en México. Qué ironía, una película en blanco y negro pero llena de color, con silencios donde por primera vez escuché a mi país en los años 70’s, aunque en esencia sigue siendo el mismo. Así es Roma, un retrato increíble de los mexicanos y de una época, pero más allá de eso, es sobre seres humanos, terriblemente empática, enternecedora, pero a la vez cruda.

¿Qué onda con Cuarón? Cómo a una misma cabeza se le ocurre ir al espacio y luego a Roma, cómo no se repite y siempre se encuentra con el éxito. Cambia hasta los esquemas de Netflix, por primera vez esta plataforma permitió que la película se estrenara primero en salas de cine. Qué buen ojo para escoger a su protagonista ¡La joya que nos regaló Cuarón! Yalitza Aparicio, gracias por romper estereotipos y dar un mensaje hasta en eso.

René Franco me dijo que tenía un tip de cómo saber si una película es buena: cuando sales de la sala, vas a la calle y sigues sintiendo que estás dentro de ella. ¡Eso hace Roma! En algún momento sentí la impresión de estar en un museo viendo cuadros. Cuando termine de ver la película sentí un vacío, quería saber más de Cleo… Gracias Cuarón por ésta joya.

Hablando de joyas, esta semana fui la conductora de un homenaje que le organizó su hijo a El loco Valdés, en el Teatro Telmex. Ahí estaban los mejores comediantes de México. ¡Luis de Alba me contó como conoció a El loco! Desde niño fui su fan, un día quería conocerlo y fui a un cabaret donde se presentaba, inventé que era su familiar y alguien había sufrido un accidente, que por favor le llamaran, cuando salió y me vio me dijo: “¿Tú quién eres?”, se rió y me dijo, “tremendo susto que me diste”. Sin duda un honor poder rendirle homenaje a este genio de la comedia.

Otra joya con el que me tocó conducir el homenaje es Raúl Araiza, me dijo que estaba muy agradecido con Magda, porque lo había sacado de su zona de confort, con nadie hubiera ido a Cuernavaca para hacer una entrevista. Es verdad, Magda como productora saca lo mejor de uno a cuadro. Moraleja: Roma será el nuevo Oscar de Cuarón, corran a verla, y este consejo les doy, porque su amiga Escalona soy.

P.D: ¡No mientan por convivir!