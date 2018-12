Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…1.-Dentro de los movimientos en el interior de PEMEX llama la atención la nueva disposición tomada por el PEJIDENTE de que el doctor RODOLFO LEHMANN MENDOZA, subdirector de Servicios de Salud de PEMEX, sea ahora el representante primario ante el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Salubridad, y no como siempre fue, el director general de PEMEX, en este caso le restan facultades al recién nombrado director general OCTAVIO ROMERO OROPEZA (ORO)…Por lo que LEHMANN tiene ahora más poder para la toma de decisiones inmediatas…Y no solo eso, lo puso a la par de la homologación que se pretende a nivel nacional del IMSS, con lo que PEMEX-Salud tendrá que demostrar que está a la altura del reto de dar los mejores servicios de salud a los trabajadores petroleros, todo esto como parte el ambicioso plan de reactivar la producción y refinación en PEMEX…Además se abre la carta, porque del empoderamiento ahora podrán hacer convenios con otras entidades hospitalarias como ISSSTE o IMSS, para utilizar sus sistemas mediante la subrogación de manera extensa en todos los estados donde hay hospitales de PEMEX…Pero que quede claro va para atrás la homologación, como pretendían en el régimen anterior…Ahora el objetivo es lograrlo de manera “solidaria”…Al tiempo…2.-Otro más que muerde el polvo es la lacra de ARTURO ALFREDO MUSALEM SOLÍS (foto Facebook), gerente de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, a quien le dijeron los de la #4T con permiso y lo pusieron de “asesor” del nuevo mandamás en el área…En realidad lo deben de poner tras las rejas, ya que fue uno de los más rayaos en la contratación pues era el que firmaba de visto bueno los contratos chonchos por el lado de PEMEX de la mano de MIGUEL ÁNGEL LUGO VALDEZ, que increíblemente sigue despachando en Procura y Abastecimiento…3.-Al parecer en el activo Samaria, en Tabasco, hay por ahí en una de las dependencias que gestionan permisos o licencias para instalar gasolineras, hay una en trámite que parece ser que en terrenos de PEMEX, cercanos al campo Samaria, una para el líder vitalicio de la 44 CHEPE DEL PILAR CÓRDOVA HERNÁNDEZ y que fue “pago” por votar a favor de la Reforma Energética como diputado federal, el asunto -de ser cierto- es bastante turbio…Autoridades deberían de investigar…4.-A partir de lo aquí publicado comenzó una cacería de brujas en la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Terrestre en la Torre Empresarial, hasta les quitaron el internet al personal de compañía, ya que todos se enteraron que ROBERTO ORTIZ BOLAINAS es un funcionario corrupto, llegó procedente de Cd. del Carmen, aunque es originario de Paraíso, Tabasco, siendo nivel 37 y con la venia de su protector DAVID GONZÁLEZ MUÑOZ (jubilado) se hizo nivel 41…Actualmente despacha en la Terminal Marítima Dos Bocas y utiliza a las compañías de los contratos que mal supervisa para su mantenimiento, remodelaciones y fiestas, carros de lujo, camioneta, en fin hace gala de un nivel de vida muy lejos de la austeridad republicana que no corresponden con su salario…Lo peor es que en manos de este personaje pueden quedar los nuevos contratos…Habrá más.