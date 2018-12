Entregará recursos directo a los municipios

AMLO se brinca a gobernadores

Alejandro Lelo de Larrea

SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.—Pasando por encima de la autoridad estatal, el gobierno de residente Andrés Manuel López Obrador transferirá de manera directa casi 2 mil 600 millones de pesos a 188 municipios de Oaxaca, para construir los caminos de concreto que comuniquen hasta sus cabeceras municipales.

En el lanzamiento del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales, López Obrador dijo que de manera directa llegaran a los municipios los recursos de este programa que incluirá a seis entidades de la república, y la construcción de 5 mil 531 kilómetros carreteros, para lo cual se requiere una inversión total de 14 mil 200 millones de pesos. Este proyecto generará 197 mil empleos.

De acuerdo con estimaciones de ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

(SCT) el costo de pavimentación de un camino de dos carriles es de 2 millones 700 mil pesos por kilómetro, lo que da unos 15 mil millones para toda la extensión programada.

Aquí el argumento de López Obrador para ya entregar directo los recursos a los municipios sin la intermediación del gobierno estatal: “Miren, los fondos ya no van a bajar por las dependencias gubernamentales. ¿Qué pasaba? Se aprobaba algo… y se le asignaba a una secretaría y ahí venia el recurso, y a veces no llegaba; o, si iban a hacer el camino, se hacía el compromiso con una empresa contratista que tenía que dar un moche… Eso ya no va a ser así”.

En específico, en el caso de Oaxaca se les darán los recursos de manera directa a las autoridades municipales, porque en el caso de Oaxaca todas las favorecidas son de usos y costumbres.

“Se les va a entregar ese apoyo y ustedes van a poder administrar esos fondos. Estoy seguro de que van a rendir, se va a hacer bien la obra. Les estamos pidiendo, sugiriendo, pero eso lo deciden ustedes. Queremos que no sea con contratistas… ¿Para qué? Para que el dinero quede en la misma comunidad, en los mismos pueblos y que haya trabajo. Que lo hagan ustedes”, expresó el mandatario.

Aun cuando les dio cierta libertad de decisión, López Obrador les pidió que respeten los proyectos ejecutivos que habrá de elaborar la SCT, además de que los caminos se construyan de concreto, para que duren más, y ocupen revolvedora que genere mano de obra local.

En el acto, también habló el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien nuevamente recibió rechiflas y abucheos del público, pero logró sumar puntos hacia el final de su discurso, cuando gritó: “¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador!” No le aplaudieron, pero ya no hubo abucheos.

Al final del evento, López Obrador entregó los primeros cheques (sin fondos, porque los recurso comenzarán a fluir hasta 2019) a los “Tatamandos”, que son la autoridad municipal en los usos y costumbres que predominan en las alcaldías de Oaxaca.