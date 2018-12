YouTube Rewind 2018 es el video menos gustado de la historia

Ciudad de México.- YouTube ha conseguido batir el récord de dislikes de su propia plataforma con un vídeo que apenas cuenta con una semana de vida. El Rewind 2018, la producción anual mediante la cual la compañía repasa lo más señalado acontecido durante los últimos doce meses en la red de vídeos, ya acumula más de 10 millones de “no me gusta”, una cifra histórica que se supera por vez primera –y continúa aumentando–.

Aunque en el contador del vídeo aún no se muestran los datos actualizados, LikesCounter, que muestra estos datos en tiempo real, permite comprobar que este ya se encuentra en los 10,1 millones de dislikes. Se posiciona así por encima de Baby, el archiconocido videoclip de Justin Bieber que tenía hasta ahora el dudoso honor de ostentar la primera posición en la escala de menor apreciación por los usuarios de YouTube.

Que el Rewind 2018 haya batido este récord no es algo que sorprenda. Desde las primeras horas de vida del vídeo se veía venir que la recepción del mismo no había sido buena por el grueso de los usuarios, aumentando el número de “no me gusta” de forma trepidante y contrastando en gran medida con el de likes. Las razones de que esto sea así son múltiples, pero las principales acusaciones se basan en el poco acierto de la plataforma a la hora de elegir a las personas que aparecen en el vídeo.

Desde el comienzo con Will Smith hasta el protagonismo dado a Ninja, streamer de Fortnite en Twitch, pasando por apariciones como la del cómico de televisión John Oliver, YouTube parece no haber tenido en cuenta a la propia comunidad de la plataforma, escogiendo a figuras que no están directamente relacionadas con ella y dejando fuera a otros personajes de gran relevancia en el momento.