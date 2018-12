Protege a funcionario agresor

Francisco Peralta, director de Desarrollo Económico, pretendió arrollar a niños y vecinos que celebraban posada

Hugo Hernández

Raymundo Martínez Vite, alcalde de Tláhuac, ha sido cuestionado por defender a su compadre, Francisco Peralta, director de Desarrollo Económico y Rural de la alcaldía, luego de que éste agrediera a un grupo de vecinos quienes celebraban una posada frente a su domicilio.

El alcalde de Morena decidió proteger a su amigo y compadre de los cuestionamientos y protestas de vecinos por el comportamiento del servidor público, al grado que vecinos de esa demarcación han criticado la actitud del funcionario a quien calificaron de ser un vecino conflictivo con “aire de perdonavidas”, quien “le aventó su vehículo a un grupo de niños, mientras rompían una piñata en su posada vecinal, por lo que los asistentes lo bajaron a golpes y cachetadas”.

Los habitantes de la calle Mar de la Serenidad, denunciaron que el funcionario iba alcoholizado y al ver que las personas y niños rompían una piñata, Francisco Peralta aceleró su automóvil para intentar abrirse paso, por lo que los vecinos lograron detenerlo y bajarlo a empujones del carro.

“Hay mucha prepotencia por parte de las autoridades. Desde que llegó Raymundo Martínez a la alcaldía las cosas están peor. La inseguridad, alumbrado y la prepotencia de los que trabajan en Tláhuac, empezando por el propio alcalde que nunca se aparece por acá, pero eso sí, defiende a su compadre”, declaró la señora Marina.

El sentir generalizado es que dicho funcionario no debería continuar en el cargo hasta que no se le haga un examen psiquiátrico para ver si está en condiciones de formar parte del servicio público, “aunque difícilmente lo hará, porque es el compadre de Raymundo Martínez, quien no da una desde que llegó. No hay interés, le faltan ganas de hacer cosas, y es del mismo partido que el anterior”