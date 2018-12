‘Mimoso’ le pide a Preciado que deje los excesos

Luego del trance que estuvo a punto de costarle la vida a Julio Preciado, su colega y amigo Luis Antonio López El Mimoso, le recomendó que ahora sí de una vez por todas deje los excesos y lleve una vida sana.

“Tengo una gran amistad con su familia, pero creo en Dios y yo creo que lo que le pasó le va a servir muchísimo. Esto que le pasó es una prueba muy grande, pero va a salir adelante, él ha reconocido que a lo largo de su carrera cometió muchos excesos (drogas, alcohol, mujeres) y ahora la vida le está cobrando factura. Véanme a mí, yo no tomo, no fumo, no me drogo, no voy a antros y estoy en uno de mis mejores momentos de mi vida y lo disfruto mucho, espero que ahora sea así con él (Julio)”, dijo.

Agregó que ahora que lo dieron de alta, su mayor deseo es que Preciado se recupere al cien, ya que tienen un proyecto en puerta que por una u otra razón no han podido aterrizar.

“Yo espero que se recupere al cien por ciento porque quiero verlo fuerte y firme, ya que tenemos un proyecto juntos; primero Dios vamos a grabar un tema juntos y no lo hemos grabado porque tengo muchos proyectos encima y ahora con lo de su enfermedad, menos; pero ya está la canción y confío en que la grabaremos en las próximas semanas”, finalizó.