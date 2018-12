Famosos se salvaron de la muerte

Los actores están familiarizados con las escenas de riesgo, aunque generalmente usan dobles en su realización, pero en la vida diaria se enfrentan a todo tipo de riesgos dentro y fuera del set. Algunos han sufrido accidentes muy extraños que no estaban estrictamente relacionados con su trabajo.

Hoy en BASTA te contamos sobre los artistas que estuvieron al borde de la muerte en situaciones diversas y que, afortunadamente, ya sea por la intervención de los médicos o de algún “ángel” que les dio auxilio, siguen vivitos y coleando.

ROSA GLORIA CHAGOYÁN

• “Hace más de un año estaba nadando en Acapulco, de la playa hasta la Isla del Morro, todos los días nadaba, llegaba ahí y me subía a las rocas para descansar después del esfuerzo. Pero un día estaba muy agitado el mar y subió la marea bastante, entonces cuando llegué a la isla, que me succiona el mar. Fui a dar a una gruta debajo del Morro.Por un milagro pude salir, estuve a punto de ahogarme. Ahí me despedí de la vida”, recordó La Trailera.

ANNE HATHAWAY

• La ganadora del Oscar casi muere en Hawaii en 2014. Se quedó atrapada en una corriente marina muy peligrosa. Un surfista fue quien la salvó.

JOHNNY DEPP

• El prestigiado actor iba en un jet junto al director Bruce Robinson en 2011 cuando, a mitad de vuelo, los motores se apagaron. Ya cayendo, volvieron a trabajar.

BETTY MONROE

• La estrella de televisión sufrió el pasado mes de octubre un secuestro exprés en su casa. Por suerte, los maleantes la soltaron. A ella le preocupaban sus hijos.

DREW BARRYMORE

• La reconocida actriz casi muere en 2001 cuando la casa que compartía con su ex esposo, el comediante Tom Green, se incendió durante la noche.

GEORGE CLOONEY

• El galán de Hollywood casi muere al romperse la espalda filmando la película Syriana. El actor dijo que el dolor era tan fuerte que consideró el suicidio.