Se declara en bancarrota

Luego de que Maripaz Banquells, dijera que metería a la cárcel a su exmarido Alfredo Adame, por no pagar la pensión alimenticia a sus hijos, el actor responde declarándose en bancarrota.

“Estoy en bancarrota y cómo le voy a pagar si no tengo ingresos; ¿tú crees que el juez va decir que me va meter a la cárcel, si yo no tengo trabajo?, ¿de dónde lo voy a pagar? ¿Quiere que yo salga con una pistola a asaltar?”, dijo.

El actor aseguró que por el momento no tiene trabajo y vive de la caridad de su hija: “Yo no tengo ingresos, no estoy en Televisa, yo renuncié el 29 de julio y desde ese día hasta hoy no tengo trabajo. Vivo pobremente de lo que mi hija Vanessa me da, me manda mi comida, mis refractarios con frijoles, huevo para desayunar”.

Adame está tranquilo porque el juez no puede actuar en su contra: “Mientras no tenga un trabajo no hay un ingreso de donde restar el 30%. En cuanto a los bienes materiales, si estás casado por bienes separados lo que compró cada quien durante el matrimonio es suyo, entonces, que yo me acuerde, Maripaz nunca puso un solo peso por la mitad en este matrimonio”, finalizó.