Mon Laferte compone sus rolas ‘en el aire’

La famosa cantautora chilena, multipremiada y querida en Latinoamérica, Mon Laferte, comentó en entrevista para una famosa cadena de televisión en Londres, la anécdota del tema Caderas blancas, el nuevo sencillo que está promocionando y que ya cuenta con video oficial, y el cual compuso mientras estaba atorada en el ascensor de su casa, permaneciendo cerca de dos horas dentro de éste.

“Venía un día de una entrevista, estaba llegando a mi casa y tenía la guitarra y de pronto subí al elevador y se apagó y ya, me quedé encerrada… Tenía la guitarra y no tenía internet dentro del elevador, porque como se sella, se bloquea el internet, entonces no había red y no había luz, solo tenía mi guitarra; empecé a tocar, también para quitarme el terror de estar encerrada”, comentó.

La ganadora del Grammy Latino, estaba incrédula en el elevador, y más aún por vivir una situación tan aterradora para ella, ya que es claustrofóbica: “No podía creer lo que me había pasado. Qué chistoso. Pero, bueno, algo increíble tuvo que salir. Así que no la pude dejar fuera de Norma, mi sexta producción discográfica”.