Escamotean pagos de los trabajadores

Ni concejales ni los de nómina han recibido sueldos y aguinaldos; la alcaldesa, Patricia Ortiz, culpa a la anterior administración

Hugo Hernández

Desde el pasado lunes, no todos los trabajadores de nómina de la alcaldía en Magdalena Contreras han recibido su pago, pero mucho menos los concejales, situación que derivó en la toma de las instalaciones y el rechazo a la gestión de la alcaldesa de Morena, Patricia Ortiz, quien de inmediato responsabilizó a la gestión anterior de no tener el recurso para cubrir el pago.

Apenas ayer, y luego de cinco días de espera, trabajadores de Nómina 8 recibieron su pago, aunque no en su totalidad pues a muchos les quedaron a deber su compensación de fin de año, e incluso el aguinaldo, por lo que no se descarta otra manifestación en la alcaldía.

“Algunos trabajadores ya recibieron su pago, pero sólo a los de base, específicamente los de Nómina 8, pero a los concejales, por supuesto, no se les ha pagado”, declaró a este medio Patricia Barragán, concejala de esa demarcación.

De acuerdo con los sindicalizados, hay un adeudo de 14 millones de pesos rezagado desde la administración anterior, del cual no han recibido respuesta por parte de la alcaldesa.

“Hay una cantidad enorme de irregularidades en la alcaldía. El comunicado del Gobierno de la Ciudad en el sentido de que hubo un problema con el banco, eso no es cierto. Más bien se trata de un problema de ineficacia por parte de la alcaldía al no saber bajar el recurso. No hay certeza en muchas cosas. Esperamos que el pago se regularice cuanto antes”, sostuvo la concejala.

La alcaldesa de Morena, Patricia Ortiz, aseguró que el adeudo corresponde a la administración del priísta de Fernando Mercado.

Los trabajadores señalaron que es falso el dicho de la alcaldesa debido a que ni siquiera lo reportó al comparecer en el Congreso local.

FRASE “Parece que en estos días se libera el pago, pero también hay un adeudo que tendrán que solventar y también detallar. Ya metí escritos, y estoy esperando la información”. Patricia Ortiz, alcaldesa

