Despreció a su famoso progenitor

El pasado martes, artistas de la talla de El Costeño, Los Mascabrothers, Lalo España, Los hermanos Castro, El mariachi de Chucho López, El JJ, Memo Ríos y Carlos Cuevas, entre otros famosos, se reunieron en un reconocido teatro de la CDMX para realizar un homenaje a beneficio de don Manuel El Loco Valdés, por sus 70 años de carrera artística. En el evento también estuvieron sus hijos; sin embargo, el que brilló por su ausencia fue Cristian Castro. En entrevista para GRUPO CANTÓN, Alejandro Valdés comentó al respecto:

“Este show es un homenaje que le están dando sus compañeros a mi papá. Cristian no estará esta noche, no sabemos dónde esté, le mandamos un saludo. No ha estado nunca con nosotros, ni está; entonces los que estamos aquí estamos disfrutando a mi papá”, reveló.

Por su parte, don Manuel también dio unas palabras de agradecimiento: “Me da sentimiento… Es maravilloso, me siento renovado, como nuevo, ¿Cristian Castro, quién es? (bromeó). No me ha hablado últimamente, porque tiene mucho trabajo, es extenuante”, dijo.